Scuole e covid, dirigenti campani: “Dad? Servivano regole più semplici” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”La nuova norma costituisce sicuramente una semplificazione, ma avremmo preferito regole ancora più semplici che ci avrebbero permesso di tenere a casa l’alunno positivo e tutti gli altri regolarmente a scuola senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati”. E’ l’opinione dei dirigenti scolastici campani riportata all’ANSA da Francesco De Rosa, presidente ANP campania, nel giorno in cui entrano in vigore le nuove disposizioni per la Dad varate dal Governo. Da oggi dalle elementari alle superiori, i vaccinati e i guariti dal covid rimarranno sempre in classe mentre per i non vaccinati si dimezzano i giorni di didattica a distanza. Ed è proprio questa distinzione che non è gradita dai dirigenti scolastici perché – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”La nuova norma costituisce sicuramente una semplificazione, ma avremmo preferitoancora piùche ci avrebbero permesso di tenere a casa l’alunno positivo e tutti gli altri regolarmente a scuola senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati”. E’ l’opinione deiscolasticiriportata all’ANSA da Francesco De Rosa, presidente ANPa, nel giorno in cui entrano in vigore le nuove disposizioni per lavarate dal Governo. Da oggi dalle elementari alle superiori, i vaccinati e i guariti dalrimarranno sempre in classe mentre per i non vaccinati si dimezzano i giorni di didattica a distanza. Ed è proprio questa distinzione che non è gradita daiscolastici perché – ...

