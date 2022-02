**Scuola: preside Ic Via Poseidone (Roma), 'ffp2 inviate da Figliuolo sono poche e difettose'** (2) (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) - Come è avvenuto il rientro con le nuove norme di quarantena in vigore da oggi retroattivamente? "Domenica ci siamo riuniti con tutto lo staff e i referenti covid per avere una definizione ben precisa delle classi che erano entrate in quarantena secondo il vecchio protocollo che prevedeva i tamponi t0 e t5 - spiega la preside - La decisione è stata compatta e unanime. Abbiamo deciso, per garantire un rientro ordinato, di non scombussolare la gestione rispetto a prima adottando dei piccoli aggiustamenti: i casi della secondaria di primo grado che oggi avrebbero dovuto fare il tampone di fine quarantena, riprenderanno la didattica da domani. Alle primarie, le classi per cui la dad era prevista fino a martedì compreso, rientreranno mercoledì dato che si trattava di prolungare due giorni". Secondo la dirigente, "va compresa la difficoltà di gestione di 4 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) - Come è avvenuto il rientro con le nuove norme di quarantena in vigore da oggi retroattivamente? "Domenica ci siamo riuniti con tutto lo staff e i referenti covid per avere una definizione ben precisa delle classi che erano entrate in quarantena secondo il vecchio protocollo che prevedeva i tamponi t0 e t5 - spiega la- La decisione è stata compatta e unanime. Abbiamo deciso, per garantire un rientro ordinato, di non scombussolare la gestione rispetto a prima adottando dei piccoli aggiustamenti: i casi della secondaria di primo grado che oggi avrebbero dovuto fare il tampone di fine quarantena, riprenderanno la didattica da domani. Alle primarie, le classi per cui la dad era prevista fino a martedì compreso, rientreranno mercoledì dato che si trattava di prolungare due giorni". Secondo la dirigente, "va compresa la difficoltà di gestione di 4 ...

Advertising

StraNotizie : Scuola, preside Ic Via Poseidone (Roma): 'ffp2 inviate da Figliuolo sono poche e difettose' - TV7Benevento : **Scuola: preside Ic Via Poseidone (Roma), 'ffp2 inviate da Figliuolo sono poche e difettose'** (2) - - TV7Benevento : Scuola, preside Ic Via Poseidone (Roma): 'ffp2 inviate da Figliuolo sono poche e difettose' -… - sulsitodisimone : Scuola, preside Ic Via Poseidone (Roma): 'ffp2 inviate da Figliuolo sono poche e difettose' - fisco24_info : Scuola, preside Ic Via Poseidone (Roma): 'ffp2 inviate da Figliuolo sono poche e difettose': (Adnkronos) - 'Rientro… -