Sci alpino, gigante femminile Olimpiadi Pechino 2022: Brignone 3ª dopo la prima manche, al comando Hector (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone è terza dopo la prima manche del gigante femminile olimpico di Pechino 2022. La 31enne valdostana è stata bravissima a gestire la prima parte di ripido per poi dare il meglio di sé nella parte centrale e finale. Davanti a lei, solo Sara Hector e Katharina Truppe. La svedese, signora gigante della stagione in corso, è prima in 57.56 con 0.30 di vantaggio sull’austriaca e 0.42 sull’azzurra. Tante le protagoniste dichiarate che non sono riuscite a dare il meglio di loro, a partire dalla campionessa olimpica in carica Mikaela Shiffrin e la detentrice della Coppa di specialità Marta Bassino, entrambe fuori dai giochi già dopo poche porte. Al quarto ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federicaè terzaladelolimpico di. La 31enne valdostana è stata bravissima a gestire laparte di ripido per poi dare il meglio di sé nella parte centrale e finale. Davanti a lei, solo Sarae Katharina Truppe. La svedese, signoradella stagione in corso, èin 57.56 con 0.30 di vantaggio sull’austriaca e 0.42 sull’azzurra. Tante le protagoniste dichiarate che non sono riuscite a dare il meglio di loro, a partire dalla campionessa olimpica in carica Mikaela Shiffrin e la detentrice della Coppa di specialità Marta Bassino, entrambe fuori dai giochi giàpoche porte. Al quarto ...

