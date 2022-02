Sci alpino, Elena Curtoni: “Mi hanno schedata, non potevo andare in palestra e in mensa. Non è stato facile” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Elena Curtoni ha chiuso in ventiquattresima posizione la prima manche del gigante delle Olimpiadi di Pechino 2022. Un avvio che sa quasi di liberazione per l’azzurra, che ha vissuto una settimana davvero difficile in Cina, dopo essere finita in isolamento dopo essere stata a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19 proprio all’arrivo sul suolo cinese. Proprio Curtoni ha parlato ai microfoni della Rai di questa difficilissima situazione: “E’ stato un inizio di Olimpiade davvero burrascoso. Sono partita con un sacco di emozioni, ho fatto un’attenzione incredibile, ho fatto sacrifici, ma dopo il mio arrivo a Pechino mi hanno subito schedata come contatto diretto di un positivo. Mi hanno isolato una settimana. Non sono potuta andare alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha chiuso in ventiquattresima posizione la prima manche del gigante delle Olimpiadi di Pechino 2022. Un avvio che sa quasi di liberazione per l’azzurra, che ha vissuto una settimana davvero difficile in Cina, dopo essere finita in isolamento dopo essere stata a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19 proprio all’arrivo sul suolo cinese. Proprioha parlato ai microfoni della Rai di questa difficilissima situazione: “E’un inizio di Olimpiade davvero burrascoso. Sono partita con un sacco di emozioni, ho fatto un’attenzione incredibile, ho fatto sacrifici, ma dopo il mio arrivo a Pechino misubitocome contatto diretto di un positivo. Miisolato una settimana. Non sono potutaalla ...

