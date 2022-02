Sci alpino, Dominik Paris: “C’è delusione perché volevo salire sul podio, ma ho dato tutto” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non sono arrivate le soddisfazioni che si speravano dalla discesa maschile dello sci alpino in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul non facile pendio cinese il successo è andato allo svizzero Beat Feuz con il tempo di 1:42.69 a precedere di 10 centesimi il francese Johan Clarey e di 0.16, che a 41 anni ha colto un risultato incredibile, e l’austriaco Matthias Mayer. Una prova con distacchi risicati tra i primi sei atleti tra cui vi è anche Dominik Paris. L’azzurro andava a caccia della medaglia a Cinque Cerchi, ma dopo un’ottima partenza non è riuscito a trovare il feeling giusto con neve molto particolare. Nonostante le linee siano state abbastanza buone, Paris ha accusato un distacco di 0.52 che gli è costato caro e gli è valso il sesto posto: “Ho dato ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non sono arrivate le soddisfazioni che si speravano dalla discesa maschile dello sciin queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul non facile pendio cinese il successo è anallo svizzero Beat Feuz con il tempo di 1:42.69 a precedere di 10 centesimi il francese Johan Clarey e di 0.16, che a 41 anni ha colto un risultato incredibile, e l’austriaco Matthias Mayer. Una prova con distacchi risicati tra i primi sei atleti tra cui vi è anche. L’azzurro andava a caccia della medaglia a Cinque Cerchi, ma dopo un’ottima partenza non è riuscito a trovare il feeling giusto con neve molto particolare. Nonostante le linee siano state abbastanza buone,ha accusato un distacco di 0.52 che gli è costato caro e gli è valso il sesto posto: “Ho...

