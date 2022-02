Pioli non ci sta e attacca: "Fallo di Giroud? E' uno sport di contatto. In Europa i mezzi falli non vengono fischiati" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sebbene siano passati due giorni, non si spengono le polemiche post derby. Alle dichiarazioni di Inzaghi, il quale lamentava un presunto Fallo ai danni di Sanchez in occasione del pari di Giroud, ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sebbene siano passati due giorni, non si spengono le polemiche post derby. Alle dichiarazioni di Inzaghi, il quale lamentava un presuntoai danni di Sanchez in occasione del pari di, ha...

