Peng Shuai ricompare a Pechino e ritratta le accuse di violenza | ' Un malinteso'

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L'hanno incontrata in un hotel di, con una interprete indipendente. Ma anche all'Equipe, la tennistaha minimizzato quanto accaduto lo scorso novembre, quando sul social cinese ...

Advertising

Corriere : La tennista Peng Shuai ritratta le accuse: «Mai subìto abusi sessuali, è stato un malinteso» - Agenzia_Ansa : La tennista cinese Peng Shuai ricompare e ribadisce: 'Mai fatto accuse su abusi' - #ANSA - SkySport : Tennis, Peng Shuai all'Equipe: 'Non ho subito violenze e non sono mai scomparsa' #SkyTennis #Tennis #SkySport… - Ubitennis : Peng Shuai intervistata da L'Equipe: 'La mia vita quotidiana? Niente di speciale' - dariodigennaro : RT @destefanoaless: La prima intervista internazionale a Peng SHUAI è dell’?@lequipe? -

Ultime Notizie dalla rete : Peng Shuai

L'hanno incontrata in un hotel di Pechino, con una interprete indipendente. Ma anche all'Equipe, la tennistaha minimizzato quanto accaduto lo scorso novembre, quando sul social cinese Weibo aveva postato un messaggio accusando di stupro un alto dirigente del governo cinese. Prima di cancellare ...Pechino, 07 feb 10:08 - La tennista cineseha nuovamente ritrattato le accuse di violenza sessuale mosse all'ex vice primo ministro cinese Zhang Gaoli....La Women's Tennis Association ritiene che Peng sia stata costretta a ritrattare pubblicamente le accuse e ha deciso di sospendere i suoi tornei in Cina perché preoccupata per il benessere della ...Sport - Mai detto di aver subito un abuso sessuale". Così avrebbe raccontato al magazine francese la tennista ritrattando la prima versione dei fatti. Peng spiega che quel post che aveva provocato un ...