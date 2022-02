Pechino 2022: telefonata tra Attilio e Arianna Fontana, 'di parola, aveva promesso emozioni' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Ho parlato al telefono con Arianna Fontana, mi sono complimentato con lei, a nome dei lombardi, per l'ennesimo, grande trionfo ottenuto nello scenario più prestigioso e importante per uno sportivo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo essersi collegato con la campionessa olimpica dello short-track, la valtellinese Arianna Fontana. "L'ho ringraziata per la promessa, mantenuta, che mi aveva fatto a Losanna in occasione della proclamazione di Milano-Cortina come sede dei Giochi invernali 2026. In quell'occasione - ha spiegato Fontana - Arianna mi aveva confidato che stava già lavorando ogni giorno in vista dell'appuntamento di Pechino dove ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Ho parlato al telefono con, mi sono complimentato con lei, a nome dei lombardi, per l'ennesimo, grande trionfo ottenuto nello scenario più prestigioso e importante per uno sportivo". Così il presidente della Regione Lombardia,, dopo essersi collegato con la campionessa olimpica dello short-track, la valtellinese. "L'ho ringraziata per la promessa, mantenuta, che mifatto a Losanna in occasione della proclamazione di Milano-Cortina come sede dei Giochi invernali 2026. In quell'occasione - ha spiegatomiconfidato che stava già lavorando ogni giorno in vista dell'appuntamento didove ci ...

