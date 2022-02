Papa Francesco | oltre 25% di share per l’intervista a Che tempo che fa | 6 | 7 milioni di spettatori

(Di lunedì 7 febbraio 2022)dia Cheche fa, andata in onda ieri sera – 6 febbraio – su Rai3, è stata seguita da 6731 mila (con671 mila interazioni social) con il 25,4 % di. Lo comunica la Rai con un tweet, e spiega che il picco raggiunto è stato di 8,7e del 32,3%. Nella lunga intervista il pontefice parla di migranti, ambiente, rapporto genitori-figli, lavoro, futuro della Chiesa. Ma dal conduttore Fabio Fazio non arrivano domande sui temi più scomodi: pedofilia, corruzione negli ambienti ecclesiatici, nemici interni al Vaticano. Argomenti su cui peraltro ilha già mostrato di non essere restio a parlare. La guerra, dice, è “al primo posto” nel mondo di oggi, ...

Advertising

chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - chetempochefa : 'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c… - Profilo3Marco : RT @Fiammetta52: Papa Francesco e Giorgia Meloni. Fazio e Giletti. Il meglio e il peggio della contemporaneità e della televisione a pochi… - mammeonline : RT @EleonoraCamilli: L’imbarazzo nel vedere i parlamentari italiani che hanno appoggiato gli accordi con la Libia (anche in fase di rifinan… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Jakarta (AsiaNews) - Il 2 febbraio, lo stesso giorno in cuiha citato le vocazioni in Indonesia nell'omelia della Giornata per la vita consacrata, l'arcidiocesi di Makassar ha celebrato l'ordinazione di 7 nuovi sacerdoti. La cerimonia è avvenuta ...lo ha spiegato in maniera semplice e profonda, sottolineando l'onnipotenza di Dio nell'amore che invita ogni uomo a perdonare perché il perdono è davvero un diritto di tutti".Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze riunisce in mostra l’originale della Pietà Bandini e i calchi della Pietà Vaticana e della Pietà Rondanini dai Musei Vaticani, capolavori di Michelangelo ...Griglia Timeline Grafo ...