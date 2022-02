Maturita', studenti terremotati chiedono al ministro "un esame piu' facile" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Letizia, Fiamma e Caterina, studentesse maturande di Visso, comune in provincia di Macerata, non sono favorevoli alla reintroduzione delle prove scritte all'esame di Stato. Tra terremoto e Covid ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Letizia, Fiamma e Caterina, studentesse maturande di Visso, comune in provincia di Macerata, non sono favorevoli alla reintroduzione delle prove scritte all'di Stato. Tra terremoto e Covid ...

fleinaudi : Studenti in piazza contro le prove scritte per l’esame di maturità . Abbasso la maturità , viva la mediocrità . - fattoquotidiano : Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità , nessuno ha interpellato i ragazzi… - Internazionale : Il 4 febbraio gli studenti sono scesi in piazza contro il ritorno delle prove scritte all’esame di maturità e l’alt… - NilusIV : RT @fattoquotidiano: Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità , nessuno ha interpellato i ragazzi e q… - LoryDowney7 : RT @SimoneFana: E poi arriva lui a bacchettare gli studenti, che se non studiano poi bloccano l'ascensore sociale. Evidentemente non ha st… -