Maturità 2022, parla Versari: “Via la tesina? È stata uno strumento eccezionale in un tempo eccezionale, vogliamo tornare alla normalità” (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Il nostro problema principale è stato cercare di capire quello che avremmo potuto fare in relazione all'emergenza pandemica. Noi decidiamo in base alle norme di legge, non in maniera distaccata. E c'è una norma di legge che definisce come devono essere svolti gli esami. Abbiamo cercato di ricondurre la situazione a quella più prossima alla norma". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Il nostro problema principale è stato cercare di capire quello che avremmo potuto fare in relazione all'emergenza pandemica. Noi decidiamo in base alle norme di legge, non in maniera distaccata. E c'è una norma di legge che definisce come devono essere svolti gli esami. Abbiamo cercato di ricondurre la situazione a quella più prossimanorma". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità, nessuno ha interpellato i ragazzi… - fattoquotidiano : M5S, Grillo rivendica i risultati: “Cambiamenti rivoluzionari”. E lancia “5 stelle polari per passare dagli ardori… - repubblica : “Caro ministro, se davvero vuole ascoltare i ragazzi cambi questa Maturità” [di Ilaria Venturi] - orizzontescuola : Maturità 2022, parla Versari: “Via la tesina? È stata uno strumento eccezionale in un tempo eccezionale, vogliamo t… - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: Pecco Bagnaia, il profilo in vista della MotoGP 2022: adesso ha la maturità per vincere #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP h… -