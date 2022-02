Mamma Zaniolo replica alla Bertolini | 'Troppo facile puntare il dito'

Advertising

LAROMA24 : Zaniolo, la mamma risponde alla Bertolini: 'Facile puntare il dito su Nicolò' #AsRoma - forzaroma : Mamma #Zaniolo risponde alla Bertolini: “Facile puntare il dito su Nicolò” #ASRoma - MissAquilia : Mamma mia , non sapevo che in Italia vigessero i metodi di Pol Pot. #Zaniolo - ingresso213 : RT @achspol89: #zaniolo stamattina è andato a fare la spesa alla mamma #educato #romatwitter - achspol89 : #zaniolo stamattina è andato a fare la spesa alla mamma #educato #romatwitter -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Zaniolo

Un finale da sogno, con un mancino imprendibile che si insacca alle spalle di Sirigu. La corsa sotto la Curva Sud mentre l'Olimpico esplode in un boato fragoroso. Quello che Nicolòproprio non poteva immaginare è che quella gioia sarebbe stata annullata dalla decisione del Var. Rabbia che è esplosa sul campo prima e poi sui social. Questo contenuto è riservato agli ...Poi Mourinho è tornato su: "Ha preso il rosso per aver detto tre volte ad Abisso "che c...o hai fischiato", non perché lo ha mandato a quel paese o gli ha insultato la. Alla fine ad ...La Roma recrimina per il gol annullato a Zaniolo contro il Genoa: la mamma del calciatore si aggiunge alle polemiche e infiamma i social. L’1-0 giallorosso è stato annullato… Leggi ...La Roma recrimina per il gol annullato a Zaniolo contro il Genoa: la mamma del calciatore si aggiunge alle polemiche e infiamma i social. La 24.a giornata di Serie A è cominciata con il pareggio a ...