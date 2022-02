M5s | Purgatori | ' Operazione Belloni al Quirinale? E' la storia dell' ora del dilettante'

(Di lunedì 7 febbraio 2022) 'Per il modo in cui è stata gestita alcuni si sono messi per bruciare la sua candidatura. Scivolonea farsi una fotografia con Di Maio' ha detto il giornalista a ...

Advertising

ClaraMutsc : Il M5S : Si sta diluendo ... - franco20351 : #omnibusla7 alle elezioni del 23 il M5S mi dispiace ma prenderà una mazzata pazzesca e gli si rivolgeranno contro p… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Purgatori

La7

'Per il modo in cui è stata gestita alcuni si sono messi per bruciare la sua candidatura. Scivolone della Belloni a farsi una fotografia con Di Maio' ha detto il giornalista a ...'Per il modo in cui è stata gestita alcuni si sono messi per bruciare la sua candidatura. Scivolone della Belloni a farsi una fotografia con Di Maio' ha detto il giornalista a ...'Per il modo in cui è stata gestita alcuni si sono messi per bruciare la sua candidatura. Scivolone della Belloni a farsi una fotografia con Di Maio' ha detto il giornalista a Omnibus ...