LIVE Slittino, Singolo donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Taubitz disarcionata spreca tutto! Berreiter al comando su Ivanova (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Madeleine Egle, 17a dopo la prima manche quando è finita sul ghiaccio, cerca di spingere al massimo chiude con un ottimo 58.493 ed è sesta a 802 millesimi. Sta succedendo di tutto! 14.48 Anna Berreiter, quarta dopo la prima manche, vola al comando in 1:57.033 con 383 millesimi su Ivanova! Tempo di 58.508 14.47 Elina Ieva Vitola si mette in quinta posizione a 749 millesimi da Ivanova che è al comando. 14.46 Dopo lo shock di Taubitz, pare la lettone Elina Ieva Vitola 14.44 PAZZESCO QUELLO CHE è SUCCESSO!!!! La tedesca stava andando a piazzare un tempo mostruoso ma, a poche curve dal traguardo, sbaglia una linea in curva 13, e viene disarcionata dalla slitta!!!!!!! Riesce a ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Madeleine Egle, 17a dopo la prima manche quando è finita sul ghiaccio, cerca di spingere al massimo chiude con un ottimo 58.493 ed è sesta a 802 millesimi. Sta succedendo di14.48 Anna, quarta dopo la prima manche, vola alin 1:57.033 con 383 millesimi su! Tempo di 58.508 14.47 Elina Ieva Vitola si mette in quinta posizione a 749 millesimi dache è al. 14.46 Dopo lo shock di, pare la lettone Elina Ieva Vitola 14.44 PAZZESCO QUELLO CHE è SUCCESSO!!!! La tedesca stava andando a piazzare un tempo mostruoso ma, a poche curve dal traguardo, sbaglia una linea in curva 13, e vienedalla slitta!!!!!!! Riesce a ...

