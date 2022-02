LIVE – Short track, seconda giornata 7 febbraio Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 7 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della seconda giornata dello Short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dopo l’argento della staffetta mista, l’Italia torna sul ghiaccio della pista corta di a caccia di altre gioie. Occhi puntati su Arianna Fontana, che proverà a difendere il titolo olimpico nei 500m. Sulla stessa distanza gareggeranno anche Arianna e Martina Valcepina, mentre Pietro Sighel sarà al via dei 1000 metri maschili. L’appuntamento è per le ore 12.30 di lunedì 7 febbraio con i primi quarti di finale, a seguire semifinali e finali. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Latestuale delladelloalle Olimpiadi invernali di. Dopo l’argento della staffetta mista, l’Italia torna sul ghiaccio della pista corta di a caccia di altre gioie. Occhi puntati su Arianna Fontana, che proverà a difendere il titolo olimpico nei 500m. Sulla stessa distanza gareggeranno anche Arianna e Martina Valcepina, mentre Pietro Sighel sarà al via dei 1000 metri maschili. L’appuntamento è per le ore 12.30 di lunedì 7con i primi quarti di finale, a seguire semifinali e finali. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ...

