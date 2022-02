LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: cade Schwaiger, gara interrotta (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa 5.09 Arriva il toboga per lo sfortunato Schwaiger. Il prossimo atleta in gara, alla ripartenza, sarà l’americano Bryce Bennett. A seguire Christof Innerhofer. 5.08 Il tedesco viene soccorso, sarà una pausa piuttosto lunga. 5.07 Dispiace per Schwaiger, ancora a terra visibilmente sofferente. 5.05 Brutta caduta per Schwaiger, finisce nelle reti. Si tocca la spalla destra, è dolorante. Altra pausa in arrivo, questa volta più lunga. 5.04 Partito Schwaiger. 5.03 Gli atleti partiranno a distanza di 2’15” uno dall’altro. 5.03 Tocca al tedesco Dominik Schwaiger. ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA5.09 Arriva il toboga per lo sfortunato. Il prossimo atleta in, alla ripartenza, sarà l’americano Bryce Bennett. A seguire Christof Innerhofer. 5.08 Il tedesco viene soccorso, sarà una pausa piuttosto lunga. 5.07 Dispiace per, ancora a terra visibilmente sofferente. 5.05 Brutta caduta per, finisce nelle reti. Si tocca la spalla destra, è dolorante. Altra pausa in arrivo, questa volta più lunga. 5.04 Partito. 5.03 Gli atleti partiranno a distanza di 2’15” uno dall’altro. 5.03 Tocca al tedesco Dominik. ...

