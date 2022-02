Industria: Confindustria Brescia, nel 2021 produzione +14,8% (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - L'Industria manifatturiera Bresciana chiude il 2021 con una crescita della produzione del 14,8% dopo la pesante caduta del 2020 (-16,2%), recuperando il terreno perduto durante la crisi innescata dalla pandemia. Secondo quanto emerge dall'indagine congiunturale del Centro Studi di ConfIndustria Brescia sul quarto trimestre 2021, tra ottobre e dicembre l'attività produttiva ha registrato un incremento del 13% su base annua. Nella seconda metà del 2021, però, il sistema produttivo Bresciano ha vissuto una crescita più contenuta, a causa di un fisiologico rallentamento e dall'emergere di alcuni fattori che hanno limitato la produzione, come la scarsità di alcune materie prime e semilavorati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - L'manifatturierana chiude ilcon una crescita delladel 14,8% dopo la pesante caduta del 2020 (-16,2%), recuperando il terreno perduto durante la crisi innescata dalla pandemia. Secondo quanto emerge dall'indagine congiunturale del Centro Studi di Confsul quarto trimestre, tra ottobre e dicembre l'attività produttiva ha registrato un incremento del 13% su base annua. Nella seconda metà del, però, il sistema produttivono ha vissuto una crescita più contenuta, a causa di un fisiologico rallentamento e dall'emergere di alcuni fattori che hanno limitato la, come la scarsità di alcune materie prime e semilavorati e ...

Advertising

upi_parma : Indagine Confindustria ISPRA per rapporto della sostenibilità ambientale dell'industria italiana (RSAI): Fino al 29… - CuoreEconomico : «I costi comporteranno una contrazione dei margini aziendali. Transizione ecologica, per l’industria essere virtuos… - ItaliaUnita_IU : @poliziadistato @_Carabinieri_ @Esercito @MARIODRAGHI19 @GiuseppeConteIT Se Confindustria fa l'industria con i sold… - TV7Benevento : Industria: Guidesi, 'dati Confindustria confermano rischio emergenza sociale' - - nicolorossettoP : RT @NewsUnindustria: Il #caroenergia si sta abbattendo in modo significativo sulle #imprese: in arrivo un appuntamento per fare il punto su… -