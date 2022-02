Il sindaco di Lampedusa sull' intervista al Papa | ' E' un vero rivoluzionario Il suo appello non lasci indifferenti'

Advertising

globalistIT : Ha ragione #Papa #7febbraio - BernardinoNico4 : @Massimo65755300 SANREMO dedicato Alla LAMORGESE e al Sindaco DI Lampedusa e Milano! - Gunzi_22 : @UmbertoNew Dici che ci troviamo a Lampedusa pure quelli? Sai contento il sindaco piddino di laggiù, è la volta che si cheta. - Nike55621177 : @ZanettiGilyNala Il sindaco i Lampedusa voleva sovvenzioni e bicicletta? Che pedali - rosydandrea1 : RT @DiDimiero: Nuovo, ennesimo sbarco di clandestini a Lampedusa, Sono 176 a bordo della nave 'Aita Mari'. Ha voglia il sindaco Martello a… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Lampedusa

Globalist.it

L'intervento di Papa Francesco, ieri a 'Che Tempo Che Fa' ha spaziato su molti argomenti, tra cui quello dei migranti: parole che hanno toccato da vicino ildi: Totò Martello. 'Papa Francesco è un vero rivoluzionario dei nostri tempi, le sue parole costruiscono giorno dopo giorno il percorso di una 'rivoluzione per la pace' che passa ...L'intervento del Papa al 'Che Tempo Che Fa' sui migranti ha toccato, oltre che ildi, Totò Martello, anche quello di Pozzallo, Roberto Ammatuna. 'Il Papa e Mattarella sono i nostri punti di riferimento. Non si può non apprezzare l'intervento del Santo Padre di ...Middle placement Mobile Così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, commenta le parole pronunciate ieri sera dal Pontefice a ‘Che tempo che fa’. Un passaggio dell’intervista di Papa Francesco è stato ...Gaetano Montoneri, da sindaco di Portopaolo di Capo Passero assicura il massimo ... a essere interessati dagli interventi saranno Lampedusa, Misipezze e Leuca, in provincia di Lecce, Sellia Marina ...