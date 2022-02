Ibrahimovic continua ad allenarsi in attesa del rientro: “Ci vuole pazienza” – Video (Di lunedì 7 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic prosegue nel suo lavoro di recupero dall’infortunio. L’attaccante del Milan ha postato un Video sui social in cui si mostra a petto nudo mentre fa addominali sospeso in aria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Zlatanprosegue nel suo lavoro di recupero dall’infortunio. L’attaccante del Milan ha postato unsui social in cui si mostra a petto nudo mentre fa addominali sospeso in aria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

