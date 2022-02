Green pass eterno, chi lo vuole e perché. Il fine è quello di creare tensioni e togliere voti a Lega e FdI (Di lunedì 7 febbraio 2022) Chi vuole il Green pass in eterno e perché? Ad accusare i guardiani dell’emergenza sanitaria è oggi Libero. Con un articolo di Pietro Senaldi che punta l’indice contro gli esperti Locatelli e Ricciardi. I quali si sono detti contrari alla fine del Green pass in coincidenza con la fine dell’emergenza sanitaria il prossimo 31 marzo. Una questione di prudenza – hanno argomentato – perché il virus potrebbe regalarci nuove e pericolose varianti. Il fine politico del Green pass eterno Ma il vero motivo, accusa Senaldi, è tutto politico. “Adesso che la pandemia rallenta e sempre più cittadini sviluppano insofferenza verso il certificato verde e si chiedono ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Chiilin? Ad accusare i guardiani dell’emergenza sanitaria è oggi Libero. Con un articolo di Pietro Senaldi che punta l’indice contro gli esperti Locatelli e Ricciardi. I quali si sono detti contrari alladelin coincidenza con ladell’emergenza sanitaria il prossimo 31 marzo. Una questione di prudenza – hanno argomentato –il virus potrebbe regalarci nuove e pericolose varianti. Ilpolitico delMa il vero motivo, accusa Senaldi, è tutto politico. “Adesso che la pandemia rallenta e sempre più cittadini sviluppano insofferenza verso il certificato verde e si chiedono ...

