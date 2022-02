Grande Fratello Vip 6 | chi sarà il primo finalista? I sondaggi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) IldelVip 6 Dopo una settimana, questa sera finalmente torna su Canale 5 ilVip 6, e anche stavolta si preannunciano grandissime emozioni. In questi giorni all’interno della casa non sono mancate le tensioni, e ancora una volta protagonista assoluta è stata Delia Duran. La modella infatti sembrerebbe L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Tra le prime storie d'amore nate all'interno della casa del 'Vip ', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, troviamo quella formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu . I due concorrenti, almeno inizialmente, si sono goduti il ...Momento difficile per Manila Nazzaro alVip . Parlando con Lulù Selassié e Delia Duran , la bionda conduttrice si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha rivelato di non sentirsi più a suo agio con alcuni concorrenti del ..."Questo Grande Fratello mi ha cambiato veramente la vita, chi l'avrebbe mai detto [...] Mi fa credere che in questo mondo le belle persone esistono ancora". Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy ...Vedremo se questa sera anche Manila sarà informata di quanto sta succedendo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6.