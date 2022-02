Ester Pantano: chi è, età, fisico, Makari, fidanzato, Instagram, altezza, vita privata, carriera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ester Pantano è un’attrice italiana di 31 anni, nota al pubblico per aver preso parte alla fiction di Rai1 Makari, da stasera di nuovo in onda con la seconda stagione. Vediamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Ester. Ester Pantano: chi è, età, fisico, altezza Ester Pantano è nata il 29 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022)è un’attrice italiana di 31 anni, nota al pubblico per aver preso parte alla fiction di Rai1, da stasera di nuovo in onda con la seconda stagione. Vediamo maggiori informazioni in merito allae professionale di: chi è, età,è nata il 29 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

carlopalomar : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Su Rai 1 la seconda stagione #makari con #ClaudioGioè #EsterPantano #DomenicoCentamore e @AndreaBOSCA - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #ClaudioGioè: «Saverio Lamanna in #Màkari2? Alle prese con i social e con l’amore..» - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #ClaudioGioè: «Saverio Lamanna in #Màkari2? Alle prese con i social e con l’amore..» - Trillafon : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #ClaudioGioè: «Saverio Lamanna in #Màkari2? Alle prese con i social e con l’amore..» - TheHotCorn_ : HOT CORN TV | #ClaudioGioè: «Saverio Lamanna in #Màkari2? Alle prese con i social e con l’amore..»… -