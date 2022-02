De Laurentiis | “Il problema del sistema calcio sono le istituzioni e non i presidenti”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Napoli vittorioso a Venezia è stato seguito in prima persona anche dal presidente Aurelio De. Il patron azzurro era presente a Venezia e ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita. Ne riportiamo un estratto da Il Mattino. Aurelio DeIl presidente ha parlato del ritorno al gol di Osimhen: “È stato un vero trascinatore, non ha cercato solo la porta ma ha fatto le cose per la squadra, pensando ai compagni, dando una mano in tutte le fasi del gioco. Ma devo dire che tutti hanno giocato bene, interpretando al meglio una partita che non era semplice”. Sui cori dei tifosi del Venezia: “Li trovo insopportabili, quegli epitetibrutti, orribili. E ha avuto per me un valore ancora più bello aver visto il grande tifo del settore occupato dai nostri tifosi, con tanti ragazzi della Curva A che ...