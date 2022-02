Covid, Speranza commenta i nuovi dati: 'I numeri sono positivi, ma serve cautela' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Covid arretra ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Per nessun motivo: questo non è un liberi tutti. 'I numeri sembrano segnalare una tendenza nuova, anche se è ancora importante ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilarretra ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Per nessun motivo: questo non è un liberi tutti. 'Isembrano segnalare una tendenza nuova, anche se è ancora importante ...

Advertising

Adnkronos : Speranza: “Mascherine e #vaccino nostre armi per gestire pandemia #Covid”. #ultimora - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nessun limite per i vaccinati in zona rossa #covid - El_diez_ : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: 'Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive' ??… - Paola18439710 : RT @amelia_navarra: @Ingrid85019794 Non ho capito... Era in come perché ferito accidentalmente da un collega... Ma è morto per il Covid...… - franco_principi : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: 'Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive' ??… -