Covid, da venerdì niente mascherine all’aperto in zona bianca. Riaprono le discoteche e si torna a ballare (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da venerdì 11 niente più mascherine all’aperto, ma solo in zona bianca. E, sempre dallo stesso giorno, si potrà tornare a ballare nelle discoteche, anche se con capienza ridotta e con entrata consentita esclusivamente ai possessori del Green Pass rafforzato. i nuovi cambiamenti sono dovuti non a nuove ordinanze, bensì alla decadenza delle due precedenti, che terminano la loro efficacia il 10 febbraio. Da quanto emerso dalle parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha promesso una riduzione delle restrizioni grazie al calo dei contagi, man mano che ci si avvicina alla primavera avremo sempre più libertà, ovviamente sempre tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica. Quindi l’ordinanza a firma del Ministro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da11più, ma solo in. E, sempre dallo stesso giorno, si potràre anelle, anche se con capienza ridotta e con entrata consentita esclusivamente ai possessori del Green Pass rafforzato. i nuovi cambiamenti sono dovuti non a nuove ordinanze, bensì alla decadenza delle due precedenti, che terminano la loro efficacia il 10 febbraio. Da quanto emerso dalle parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha promesso una riduzione delle restrizioni grazie al calo dei contagi, man mano che ci si avvicina alla primavera avremo sempre più libertà, ovviamente sempre tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica. Quindi l’ordinanza a firma del Ministro ...

