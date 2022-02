“Charlene di Monaco sfigurata da un intervento”: la reazione di Alberto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Charlene di Monaco è ricoverata da mesi in una clinica in Svizzera e nessuno la vede dallo scorso novembre. L’isolamento totale e il silenzio sui social dove non posta una sua foto dallo scorso novembre hanno alimentato voci sul suo aspetto fisico. La Principessa sarebbe sfigurata e per questo non si mostra più in pubblico. Le indiscrezioni però avrebbero fatto infuriare Alberto ancora una volta. Charlene di Monaco, da quando non si vede più Charlene di Monaco è tornata a casa lo scorso novembre ed è apparsa molto provata e dimagrita. Il suo stato di salute psico-fisico fortemente debilitato a causa di un’infezione a gola, orecchie e naso l’ha costretta a farsi ricoverare in una clinica esclusiva che costa 130mila euro a settimana. Da allora nessuno ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 febbraio 2022)diè ricoverata da mesi in una clinica in Svizzera e nessuno la vede dallo scorso novembre. L’isolamento totale e il silenzio sui social dove non posta una sua foto dallo scorso novembre hanno alimentato voci sul suo aspetto fisico. La Principessa sarebbee per questo non si mostra più in pubblico. Le indiscrezioni però avrebbero fatto infuriareancora una volta.di, da quando non si vede piùdiè tornata a casa lo scorso novembre ed è apparsa molto provata e dimagrita. Il suo stato di salute psico-fisico fortemente debilitato a causa di un’infezione a gola, orecchie e naso l’ha costretta a farsi ricoverare in una clinica esclusiva che costa 130mila euro a settimana. Da allora nessuno ...

Advertising

ParliamoDiNews : `Charlene di Monaco viso sfigurato`. Cosa sta succedendo davvero alla Principessa di Monaco -… - NewFlavoe : RT @vogue_italia: Charlène di Monaco nei look e negli scatti più belli - vogue_italia : Charlène di Monaco nei look e negli scatti più belli - PasqualeMarro : #CharlenediMonaco le condizioni sono critiche: “Rischia di…” - redazionerumors : Charlene di Monaco: bersaglio di una ex (italiana) del Principe #Charlene -