Carlo e Camilla | «commossi e onorati» dallo storico «regalo» di Elisabetta II

(Di lunedì 7 febbraio 2022) The Queen ha pubblicamente dichiarato che vuole che la nuora, quando il momento verrà, diventi regina. E il figlio le ha espresso in una nota tutta la sua gratitudine: «Siamo profondamentedal desiderio di mia madre. La mia cara moglie è il mio costante sostegno, insieme abbiamo sempre cercato di servire Sua Maestà»

giusyutano : RT @Tg3web: Nel giorno in cui festeggia 70 anni sul trono del Regno Unito, la regina Elisabetta incorona Camilla Parker-Bowles. La seconda… - taj_zkt : @Ilamaiunagioia Mmm... Secondo me gli inglesi si schiererebbero con la regina, e quindi con Camilla. Già da un po'… - angiuoniluigi : RT @Corriere: La rivincita di Camilla, futura regina - Corriere : La rivincita di Camilla, futura regina - angiuoniluigi : RT @Corriere: Da «sfasciafamiglie» a consigliera di Elisabetta II. Così la moglie di Carlo è riuscita a ritagliarsi il ruolo che ha a lungo… -

Ha detto la sovrana, 95 anni, rivolta al suo popolo: "Quandosarà re so che darete a lui e alo stesso supporto che avete dato a me. Ed è il mio più sincero desiderio chequando ...Rania di Giordania accogliedi Cornovaglia: il confronto tra stili è impietoso X Leggi anche › Il principetorna bambino nel suo nuovo parco giochi ›, sui ...Buckingham Palace ha preso, quindi, nota del progresso di Camilla agli occhi dei britannici. Dal suo ingresso ufficiale a corte – alle nozze con Carlo celebrate nell’aprile 2005 – la Parker Bowles, 74 ...Adesso invece avremo una donna divorziata ascendere al trono, per di più al fianco di un altro reduce da un matrimonio fallito, Carlo. Quella di Camilla è stata una lunga marcia attraverso le ...