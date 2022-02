Brescia Alessandria | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio Rigamonti andrà in scena, partita della 25° giornata di Serie B. Le due squadre vivono momenti di classifica diversi con i lombardi in corsa per la Serie A e i piemontesi intenti ad evitare la zona playout. In particolare, si sottolinea che questa sarà la prima partita di Diego Lopez dopo l’addio a sorpresa di Filippo Inzaghi dopo il pareggio a reti bianche della scorsa giornata.: leC’è molta curiosità sullo scacchiere iniziale di Diego Lopez. Joronen dovrebbe giocare dall’inizio, Sabelli, Cistana, Mangraviti e Huard in difesa. Leris, Behrami e Bisoli a centrocampo- In avanti Moreo e Ayè supportati da Proia.(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, ...