Il Bordeaux di Yacine Adli sempre più in basso. Il penultimo posto in Ligue 1 e la sconfitta per 5-0 porteranno all'esonero di Petkovic

«Run The World», Andrea Bordeaux non è vaccinata e la produzione la licenzia Corriere della Sera Bordeaux: Petkovic verso l’esonero, manca solo l’ufficialità Vladimir Petkovic, allenatore di calcio svizzero, è vicino all’esonero con il Bordeaux. Manca, oramai, solo l’ufficialità. Fatale sarebbe stata la pesante sconfitta contro il Reims per 5-0, che ha ...

Altra sconfitta per il Bordeaux di Adlì: Petkovic esonerato Altra, brutta, sconfitta per il Bordeaux di Yacine Adlì. La squadra di Vladimir Petkovic, ieri, è stata umiliata nuovamente, ma questa volta dal Reims: 5-0 e penultimo posto in classifica. La società ...

