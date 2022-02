Atalanta | infortunio Zapata | martedì gli esami diagnostici

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Preoccupazione in casaper l’di Duvan8 febbraio gli. L’attaccante colombiano, rientrato in campionato nella sfida contro il Cagliari dopo la lesione di primo grado all’adduttore sinistro rimediata il 21 dicembre scorso con il Genoa, potrebbe essere incappato in una ricaduta. Subentrato al 13? della ripresa a Muriel, dopo 14 minutiha lasciato il campo, sostituito da Mihaila. Il colombiano ha infatti avvertito una fitta in seguito ad una scivolata in area avversaria. Ora si attende l’esito degliper conoscere l’entità dell’. SportFace.