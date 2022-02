Ajax, Overmars si dimette per molestie a colleghe: “Mi vergogno” (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ex campione olandese Marc Overmars si è dimesso da direttore sportivo dell’Ajax dopo aver ammesso di aver inviato una “serie di messaggi inappropriati” ad alcune colleghe che lavorano per il club. Il 48enne Overmars, che ha vinto la Champions League con l’Ajax nel 1995 prima di andare a giocare per l’Arsenal e il Barcellona, ha detto di provare “vergogna” per il suo comportamento. Marc Overmars, ex d.t dell’Ajax“Questo comportamento è inaccettabile. Ora me ne rendo conto anch’io” ha aggiunto nel suo messaggio per il club Overmars: “ma è troppo tardi. Non vedo altra opzione che lasciare l’Ajax. Questo ha anche un grande impatto sulla mia vita privata. Ecco perché chiedo a tutti di lasciare in pace me e la mia famiglia“. Marc ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ex campione olandese Marcsi è dimesso da direttore sportivo dell’dopo aver ammesso di aver inviato una “serie di messaggi inappropriati” ad alcuneche lavorano per il club. Il 48enne, che ha vinto la Champions League con l’nel 1995 prima di andare a giocare per l’Arsenal e il Barcellona, ha detto di provare “vergogna” per il suo comportamento. Marc, ex d.t dell’“Questo comportamento è inaccettabile. Ora me ne rendo conto anch’io” ha aggiunto nel suo messaggio per il club: “ma è troppo tardi. Non vedo altra opzione che lasciare l’. Questo ha anche un grande impatto sulla mia vita privata. Ecco perché chiedo a tutti di lasciare in pace me e la mia famiglia“. Marc ...

