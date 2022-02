7 Febbraio: oggi è la giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) 7 Febbraio, oggi è la giornata mondiale contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo: tutto ciò che c’è da sapere. Dati e diffusione 7 Febbraio: LA giornata mondiale contro IL bullismo E IL CYBERbullismo SCELTA PER SENSIBILIZZARE LE PERSONE- Il 7 Febbraio è la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa è stata introdotta nel 2017 dal Ministero dell’Istruzione proprio il giorno stesso del Safety Internet Day. E nell’anno della sua nascita si chiamava Prima giornata nazionale contro il ... Leggi su zon (Di lunedì 7 febbraio 2022) 7è lai fenomeni dele del cyber: tutto ciò che c’è da sapere. Dati e diffusione 7: LAILE IL CYBERSCELTA PER SENSIBILIZZARE LE PERSONE- Il 7è laile il cyber. L’iniziativa è stata introdotta nel 2017 dal Ministero dell’Istruzione proprio il giorno stesso del Safety Internet Day. E nell’anno della sua nascita si chiamava Primanazionaleil ...

