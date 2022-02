Speed skating | Pechino 2022 | Francesca Lollobrigida vuol continuare a sognare e a stupire nei 1500 metri

(Di domenica 6 febbraio 2022) Perché smettere di? Il NationalOval sarà teatro domani (dalle 09.30 italiane) di una nuova sfida per. La romana, straordinaria nei 3000(argento), tornerà sul ghiaccio cinese per cimentarsi neifemminili., entusiasta per il riscontro ottenuto sulla distanza doppia, vorrà giocarsi le sue chance senza avere nulla da perdere non essendo lei tra le favorite della vigilia. La “Lollo”, se andiamo a valutare le sue prestazioni in stagione, non ha mai centrato il podio in Coppa del Mondo, ma ottenuto dei piazzamenti di rilievo che la vedono in quinta posizione nell’overall della specialità, con il miglior risultato sull’ovale di ghiaccio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) ...

Advertising

zazoomblog : Speed skating a che ora gareggia Francesca Lollobrigida nei 1500 metri? Orario avversaria batteria programma tv -… - OA_Sport : #SPEEDSKATING #Beijing2022 Francesca Lollobrigida ci riprova nei 1500 metri e le caratteristiche della pista potreb… - infoitsport : Speed skating, programma Olimpiadi 7 febbraio: orari 1500 metri donne, tv, streaming, italiane in gara - CarlaLance : RT @Eurosport_IT: INIZIAMO BENE! ?? La prima medaglia italiana a Pechino 2022 è di Francesca Lollobrigida: riviviamo l'argento dell'azzurra… - OA_Sport : #Speedskating, Davide #Ghiotto: “Buon ottavo posto, la pista è sfiancante”, Michele #Malfatti: “Il risultato che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating

OA Sport

E allora le motivazioni per far bene ci sono tutte, forte anche del bel bronzo degli Europei di Heerenveen nei chilometro e mezzo, alle spalle di Antoinette de Jong e di Ireen Wüst . Neerlandesi ...Nils Van der Poel si mette al collo la medaglia d'oro dei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Al NationalOval di Pechino, lo svedese - già campione e primatista mondiale sulla distanza - con un incredibile finale di gara va a prendersi anche il titolo a cinque cerchi con un 6'08"84 che vale ...Jordan Stolz is on the US speedskating team. Medals are being handed out for alpine skiing, cross-country skiing, freestyle skiing, luge, ski jumping, snowboarding and speed skating. How can I watch?Sunday's competition will feature four more medal events at the 2022 Beijing Olympics: Freestyle Skiing (Women's Moguls), Luge (men's singles), Ski Jumping (men's normal hill individual) and Speed ...