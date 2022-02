Snowboard, Pechino 2022: la leggenda statunitense Shaun White annuncia il suo ritiro al termine dei Giochi (Di domenica 6 febbraio 2022) La leggenda dello Snowboard Shaun White si ritirerà al termine dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma ora è arrivata la conferma da parte dello stesso atleta nativo di San Diego in California. Stiamo parlando di un vero e proprio fuoriclasse di questa specialità che ha scritto pagine di storia dello Snowboard, iniziando con il primo oro nell’halfpipe a Torino 2006, quindi facendo il bis a Vancouver 2010 e il tris in quel di Pyeongchang 2018. Per il classe 1986 quella di Pechino si tratta della quinta Olimpiade ma, come confermato a ESPN, sarà la sua ultima. “Tutto quello che ho ottenuto in carriera prende ancora maggior risalto perchè ho deciso che questi saranno i ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Ladellosi ritirerà aldeiOlimpici invernali di. La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma ora è arrivata la conferma da parte dello stesso atleta nativo di San Diego in California. Stiamo parlando di un vero e proprio fuoriclasse di questa specialità che ha scritto pagine di storia dello, iniziando con il primo oro nell’halfpipe a Torino 2006, quindi facendo il bis a Vancouver 2010 e il tris in quel di Pyeongchang 2018. Per il classe 1986 quella disi tratta della quinta Olimpiade ma, come confermato a ESPN, sarà la sua ultima. “Tutto quello che ho ottenuto in carriera prende ancora maggior risalto perchè ho deciso che questi saranno i ...

