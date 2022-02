Settant’anni di Elisabetta II sul trono, i sudditi celebrano (Di domenica 6 febbraio 2022) La sovrana più longeva di tutti i regnanti della storia della Gran Bretagna: oggi, 6 febbraio, Elisabetta II è regina da 70 anni. In quella data nel 1952 moriva infatti il padre, re Giorgio VI, lasciandole il timone di un paese che aveva vinto la guerra ma perso la supremazia imperiale, profondamente cambiato dal conflitto. Settanta anni dopo la Gran Bretagna è ancora più profondamente mutata, ma i cittadini continuano a vedere Elisabetta come l'incarnazione della stabilità. "Non sono davvero una monarchica, per cultura e famiglia vengo dal nord e ho anche sangue irlandese. A volte sento di avere il piede in due staffe, ma direi che vuol dire qualcosa, per tutti" dice Helen Chadwick, una pensionata.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 febbraio 2022) La sovrana più longeva di tutti i regnanti della storia della Gran Bretagna: oggi, 6 febbraio,II è regina da 70 anni. In quella data nel 1952 moriva infatti il padre, re Giorgio VI, lasciandole il timone di un paese che aveva vinto la guerra ma perso la supremazia imperiale, profondamente cambiato dal conflitto. Settanta anni dopo la Gran Bretagna è ancora più profondamente mutata, ma i cittadini continuano a vederecome l'incarnazione della stabilità. "Non sono davvero una monarchica, per cultura e famiglia vengo dal nord e ho anche sangue irlandese. A volte sento di avere il piede in due staffe, ma direi che vuol dire qualcosa, per tutti" dice Helen Chadwick, una pensionata.video width="746" height="420" ...

