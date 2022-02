Sanremo 2022 | Amadeus | ' È stato un Festival daBrividi' L' ad Rai Fuortes | ' Amadeus quater? Sarebbe pazzesco non partire da questa idea'

Sanremo 2022, Amadeus: 'È stato un Festival da...Brividi'. L'ad Rai Fuortes: 'Amadeus quater? Sarebbe pazzesco non partire da questa idea' (Di domenica 6 febbraio 2022) Amadeus: 'È stato un Festival da... Brividi. La mia paura più grande? Prendere il Covid'. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa conclusiva L'ad Rai Carlo Fuortes :'C'è un amico che mi ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022): 'Èunda... Brividi. La mia paura più grande? Prendere il Covid'. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa conclusiva L'ad Rai Carlo:'C'è un amico che mi ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - WARNERMUSICIT : SANREMO 2022???? La compilation ufficiale della 72° edizione del Festival di Sanremo, con i vincitori e tutte le canz… - topo1966 : RT @SanremoRai: Funamboli sopra un filo che dondola quando amiamo tanto, ma ci sembra poco. Non è facile stare in equilibrio senza la paura… -