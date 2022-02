Sanremo 2022 | Amadeus chiude le polemiche sul fuorionda di Sabrina Ferilli

Leggi su dilei

(Di domenica 6 febbraio 2022) Non potrebbe esserci il Festival disenza almeno una polemica in corso, e questa volta la protagonista è stata, co-conduttrice dell’ultima serata. Sui social ha subito fatto il giro un video della diretta in cui si sente l’attrice e conduttrice dire qualcosa con tono polemico. Nessuno sa cosa sia accaduto realmente, ma subito sono arrivate le prime ipotesi, spente poi dadurante la conferenza stampa in risposta a un giornalista., ilche ha spiazzatoè un po’ come se fosse la casa della polemica, ogni anno ce n’è almeno una e quest’anno sembrava stesse andando tutto fin troppo per il verso giusto. Sembrava, appunto, perché sul finale è arrivata...