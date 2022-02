Mimmo Lucano girerà una serie su Netflix | «Ho falsificato documenti | ma Riace era la mia missione»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Una condanna a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa e peculato. Questa è la pena cheporta sulle spalle. Reati – e una condanna – pesanti, che però non lo hanno spinto a mollare.è rimasto lì, a«paese dell’accoglienza». Continua a vivere nella stanza singola con un lettino e una stufetta. Non si è arricchito, dice, né si è fatto schiacciare dai 13 anni di condanna. Oraunaautobiografica per, tempo dopo quella fiction Rai che avrebbe dovuto raccontare. La tv di Stato l’ha stoppata dopo che l’ex sindaco è stato coinvolto nell’inchiesta giudiziaria. Quanto alle accuse,ammette di avere fatto «carte d’identità false per non buttare ...

INVIATO A RIACE. "La vita è una volata di vento. Alla fine rimangono solo le scelte che hai fatto. Io non sono uno della Lega, non lo sarò mai".è vivo, innanzitutto. Questo c'è da dire. Non è rimasto schiacciato sotto il peso della condanna a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione a delinquere, abuso d'ufficio, truffa e ...Dalle colonne de La Stampa Mimmo Lucano, dopo aver incassato una condanna a 13 anni e 2 mesi di reclusione, racconta la sua vita a Riace confidando nel poter tornare ad essere il primo cittadino del ...Visto ciò che è successo in seguito a Mimmo Lucano, e mi riferisco alla sua scioccante condanna, facevo bene a essere preoccupata». Il Rackete pensiero è semplice: se sostieni di fare del bene e violi ...