LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: pioggia battente in Malesia, quasi nessuno in pista! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.45 Esce dai box un altro rookie: Darryn Binder, fratello di Brad. Rientra dentro Raul Fernandez. 8.42 Bezzecchi gira sette/otto decimi più veloce rispetto a Raul Fernandez. 8.39 Tempi chiaramente altissimi a causa della pioggia. Esce fuori anche Marco Bezzecchi, attualmente sedicesimo. 8.36 Finalmente qualcuno torna in pista! Si tratta del rookie Raul Fernandez con la KTM. 8.33 Ecco la pioggia forte che sta cadendo su Sepang: An update on the rain… No riders on track #SepangTest pic.twitter.com/1I84D8uNQa — MotoGP (@MotoGP) February 6, 2022 8.30 Questa la classifica immutata a due ore e mezzo dalla fine (teorica) dei Test: 1 P BASTIANINI, ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.45 Esce dai box un altro rookie: Darryn Binder, fratello di Brad. Rientra dentro Raul Fernandez. 8.42 Bezzecchi gira sette/otto decimi più veloce rispetto a Raul Fernandez. 8.39 Tempi chiaramente altissimi a causa della. Esce fuori anche Marco Bezzecchi, attualmente sedicesimo. 8.36 Finalmente qualcuno torna inSi tratta del rookie Raul Fernandez con la KTM. 8.33 Ecco laforte che sta cadendo su: An update on the rain… No riders on track #pic.twitter.com/1I84D8uNQa —(@) February 6,8.30 Questa la classifica immutata a due ore e mezzo dalla fine (teorica) dei: 1 P BASTIANINI, ...

