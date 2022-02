Lazio, Zaccagni: «Una delle migliori prove di questa stagione» (Di domenica 6 febbraio 2022) Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la gara dei biancocelesti contro la Fiorentina: le dichiarazioni Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, dopo la gara contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole: SETTIMANA IMPORTANTE – «Sono molto contento del mio periodo, oggi erano importanti i tre punti perchè non è mai facile dopo la sosta. Siam stati bravi, abbiamo fatto tre gol e non ne abbiamo subito. Grande prova». PROVA DEL 9 – «Il mister ci aveva avvertiti che la Fiorentina in casa parte forte. Siamo entrati con la voglia di fare bene, con l’atteggiamento giusto e abbiamo fatto una delle migliori prove dell’anno». ASSIST – «Quando sei in campo le cose vengono d’istinto. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022)è intervenuto ai microfoni diStyle Radio, dopo la gara dei biancocelesti contro la Fiorentina: le dichiarazioni Mattia, esterno della, dopo la gara contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni diStyle Radio, ecco le sue parole: SETTIMANA IMPORTANTE – «Sono molto contento del mio periodo, oggi erano importanti i tre punti perchè non è mai facile dopo la sosta. Siam stati bravi, abbiamo fatto tre gol e non ne abbiamo subito. Grande prova». PROVA DEL 9 – «Il mister ci aveva avvertiti che la Fiorentina in casa parte forte. Siamo entrati con la voglia di fare bene, con l’atteggiamento giusto e abbiamo fatto unadell’anno». ASSIST – «Quando sei in campo le cose vengono d’istinto. ...

