La Juventus porta a casa il 2-0 e convince (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - La Juventus vince e, forse per la prima volta in stagione, convince nel segno dei nuovi arrivati: Vlahovic e Zakaria timbrano subito il cartellino all'esordio e firmano il 2-0 che regala 3 punti importantissimi alla squadra di Max Allegri, che scavalca l'Atalanta e si prende il quarto posto in classifica. Nulla da fare per la squadra dell'ex Tudor, che torna a perdere dopo due vittorie di fila. Tredici minuti sul cronometro e Vlahovic si presenta come meglio non poteva immaginare ai suoi nuovi tifosi: A ridosso della mezz'ora ancora Vlahovic protagonista, quando va giù in area a contatto con Ceccherini (il tocco sembra esserci) ma arbitro e Var non ravvisano gli estremi per il rigore. L'ex viola e' assolutamente scatenato e al 37' manca la chance per la doppietta personale, stavolta su cross di Morata, calibrando male il piatto ... Leggi su agi (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Lavince e, forse per la prima volta in stagione,nel segno dei nuovi arrivati: Vlahovic e Zakaria timbrano subito il cartellino all'esordio e firmano il 2-0 che regala 3 punti imntissimi alla squadra di Max Allegri, che scavalca l'Atalanta e si prende il quarto posto in classifica. Nulla da fare per la squadra dell'ex Tudor, che torna a perdere dopo due vittorie di fila. Tredici minuti sul cronometro e Vlahovic si presenta come meglio non poteva immaginare ai suoi nuovi tifosi: A ridosso della mezz'ora ancora Vlahovic protagonista, quando va giù in area a contatto con Ceccherini (il tocco sembra esserci) ma arbitro e Var non ravvisano gli estremi per il rigore. L'ex viola e' assolutamente scatenato e al 37' manca la chance per la doppietta personale, stavolta su cross di Morata, calibrando male il piatto ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il primo tiro in porta di #Vlahovic durante il riscaldamento conquista già i tifosi della #Juventus. Lui ringrazia… - BianconeraNews : Brutte notizie in casa #Juventus nella settimana che porta alla sfida contro l'@Atalanta_BC ?? - real_argutiae : RT @LeonettiFrank: Prima partita con la maglia della Juventus, subito in gol. Il giocatore che mancava a questa squadra, dovrà migliorare è… - ChuchoCastroP : RT @LeonettiFrank: Prima partita con la maglia della Juventus, subito in gol. Il giocatore che mancava a questa squadra, dovrà migliorare è… - yoshi5477 : RT @GiovaAlbanese: Il primo tiro in porta di #Vlahovic durante il riscaldamento conquista già i tifosi della #Juventus. Lui ringrazia e ris… -