Highlights Brindisi-Reggio Emilia 89-75 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ilcon glidi Happy Casa-UNAHOTELS, sfida valida per la 19esima giornata dellaA1di. Una partita dominata per lunghi tratti dai padroni di casa, con gli ospiti che accarezzano una possibile rimonta solo nei momenti in cui i pugliesi calavano di intensità. Dopo due sconfitte consecutive, la formazione di Vitucci torna a vincere e stacca proprio gli uomini di Caja: 89-75 il risultato finale. Di seguito e in alto, le azioni salienti dell’incontro. LA CRONACA DELLA PARTITA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE ...