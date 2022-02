"Forse Gianni Morandi e Jovanotti...". Donatella Rettore scatenata, bordate alla Rai: Sanremo falsato? (Di domenica 6 febbraio 2022) Il caso-Jovanotti innesca la polemica a Sanremo. Già, il duetto con Gianni Morandi del venerdì sera è stato confermato solo poche ore prima, nel corso dello stesso venerdì. E insomma, a termini di regolamento Jovanotti non avrebbe potuto esibirsi con un cantante in gara: il termine massimo per le iscrizioni era il 24 gennaio. Il sospetto è che Jovanotti abbia contribuito al terzo posto di Gianni Morandi nella classifica finale. E sulla vicenda ecco che picchia duro Donatella Rettore, in gara a Sanremo con Chimica insieme a Ditonellapiaga. La Rettore, 66 anni, accusa senza troppi giri di parole la Rai, svelando anche come è stata bocciata la sua proposta di duettare sulle note di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Il caso-innesca la polemica a. Già, il duetto condel venerdì sera è stato confermato solo poche ore prima, nel corso dello stesso venerdì. E insomma, a termini di regolamentonon avrebbe potuto esibirsi con un cantante in gara: il termine massimo per le iscrizioni era il 24 gennaio. Il sospetto è cheabbia contribuito al terzo posto dinella classifica finale. E sulla vicenda ecco che picchia duro, in gara acon Chimica insieme a Ditonellapiaga. La, 66 anni, accusa senza troppi giri di parole la Rai, svelando anche come è stata bocciata la sua proposta di duettare sulle note di ...

