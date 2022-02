Ennesimo cane vittima dell’indifferenza umana. Arrivano i volontari (Di domenica 6 febbraio 2022) MONREALE – Ancora sangue sull’asfalto. Ancora dolore per i cuori più sensibili, ancora volontari a raccogliere i pezzi, o meglio, i resti di una società indifferente. Era il 30 gennaio 2022 quando scrivevamo del ritrovamento di due cagnolini, di cui uno investito lasciato a giacere sull’asfalto (leggi l’articolo). Oggi, ritorniamo a scrivere di un altro triste episodio successo nella serata del 5 febbraio 2022 in via linea ferrata, a Monreale. COSA È SUCCESSO Un altro cane, presumibilmente randagio, intorno alle ore 21,30 di ieri sera, è stato ritrovato nei pressi di via linea ferrata vicino la galleria, a Monreale, da due angeli della strada, i volontari: Linda Guarnieri e Nicola Alessandro. Da una prima ipotesi, si presume che il cane possa essere stato investito da un’automobile che non ha prestato soccorso. Non ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 6 febbraio 2022) MONREALE – Ancora sangue sull’asfalto. Ancora dolore per i cuori più sensibili, ancoraa raccogliere i pezzi, o meglio, i resti di una società indifferente. Era il 30 gennaio 2022 quando scrivevamo del ritrovamento di due cagnolini, di cui uno investito lasciato a giacere sull’asfalto (leggi l’articolo). Oggi, ritorniamo a scrivere di un altro triste episodio successo nella serata del 5 febbraio 2022 in via linea ferrata, a Monreale. COSA È SUCCESSO Un altro, presumibilmente randagio, intorno alle ore 21,30 di ieri sera, è stato ritrovato nei pressi di via linea ferrata vicino la galleria, a Monreale, da due angeli della strada, i: Linda Guarnieri e Nicola Alessandro. Da una prima ipotesi, si presume che ilpossa essere stato investito da un’automobile che non ha prestato soccorso. Non ...

