Conoscete il Geek Store di Amazon? Lo amerete di sicuro!

Leggi su computermagazine

(Di domenica 6 febbraio 2022), l’eCommerce per eccellenza, cela alcuni scompartimenti non noti ai più, ma che racchiudono chicche di inestimabile valore. E allora come non menzionare ildel gigante, dove nerd epossono farsi trascinare nel meraviglioso mondo degli acquisti online.: il luogo ideale per acquisti nerd – 02022022 www.computermagazine.itSiete nerd o, appassionati al mondo delle serie TV, dei videogiochi, del cinema o dei fumetti? Forse non lo sapete, ma nel vastissimo marasma diesiste un luogo dove è possibile pescare oggetti appartenenti a questo meraviglioso mondo. Si chiamae, come dice il nome stesso, è un negozio virtuale – interno ad ...