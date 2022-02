Chi vuole rifare la Dc ignora cos'era la Dc: la manovra di palazzo dei centrini che mirano a campare (Di domenica 6 febbraio 2022) Uno spettro si (ri)aggira per il dibattito italico, si chiama Democrazia Cristiana. In principio sono stati gli strascichi della partita quirinalizia, a reinnescare l'eterna corsa a quello che per Dagospia è il luogo per eccellenza della politica tricolore: il "centro-tavola". Poi sono arrivati i segnali prettamente politici, Renzi e Toti che battezzano la federazione "Italia al Centro", il crescente protagonismo dell'immarcescibile Mastella e del suo gruppo "Noi di centro", Brunetta che se la prende come nessun berlusconiano aveva mai fatto col "bipolarismo bastardo" e invoca il ritorno al "proporzionale" in nome della mitologica "governabilità" (e una buona fetta dell'odierna Forza Italia, Carfagna in primis, questo pensa), il ritorno sulla scena di Pierfurby, che ha interpretato la mancata ascesa al Colle come un nuovo inizio di carriera. E allora nelle analisi pseudodotte, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Uno spettro si (ri)aggira per il dibattito italico, si chiama Democrazia Cristiana. In principio sono stati gli strascichi della partita quirinalizia, a reinnescare l'eterna corsa a quello che per Dagospia è il luogo per eccellenza della politica tricolore: il "centro-tavola". Poi sono arrivati i segnali prettamente politici, Renzi e Toti che battezzano la federazione "Italia al Centro", il crescente protagonismo dell'immarcescibile Mastella e del suo gruppo "Noi di centro", Brunetta che se la prende come nessun berlusconiano aveva mai fatto col "bipolarismo bastardo" e invoca il ritorno al "proporzionale" in nome della mitologica "governabilità" (e una buona fetta dell'odierna Forza Italia, Carfagna in primis, questo pensa), il ritorno sulla scena di Pierfurby, che ha interpretato la mancata ascesa al Colle come un nuovo inizio di carriera. E allora nelle analisi pseudodotte, ...

