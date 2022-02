Ceccaroni | ”Osimhen uno dei più forti in campionato Dobbiamo continuare così”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nell’intervallo di Venezia Napoli, valevole per il ventiquattresimo turno di Serie A, Pietro, difensore dei lagunari, ha parlato ai microfoni di DAZN. Obiettivo numero uno del Venezia èa tener botta eha affermato che sarà necessario fare le spalle larghe econ il proprio gioco per portare a casa almeno un punto. “Nel secondo tempoa soffrire, difendere e ripartire per fargli male. Marcareè durissima, lui èssimo, uno dei piùdel, nonconcedergli palle gol“.