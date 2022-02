C’è stato un video fake che ha contribuito a diffondere la falsa notizia del salvataggio di Rayan (Di domenica 6 febbraio 2022) È stato preso il video del salvataggio di un bambino dalle macerie di un bombardamento a Gaza ed è stato spacciato, in rete, per quello del salvataggio del piccolo Rayan, il bambino caduto in un pozzo in Marocco, a Tamrout, un villaggio a nord del Paese. Nel tardo pomeriggio di ieri si sono inseguite molte voci sul conto del piccolo bambino che ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo: in un primo momento, infatti, era circolata la notizia del buon esito del salvataggio, salvo poi assistere alla doccia fredda – arrivata in seguito a comunicazioni ufficiali da parte delle autorità marocchine, non ultima la comunicazione del gabinetto della Casa Reale del Marocco – dell’annuncio del decesso del piccolo Rayan. LEGGI ANCHE > Non è un ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 6 febbraio 2022) Èpreso ildeldi un bambino dalle macerie di un bombardamento a Gaza ed èspacciato, in rete, per quello deldel piccolo, il bambino caduto in un pozzo in Marocco, a Tamrout, un villaggio a nord del Paese. Nel tardo pomeriggio di ieri si sono inseguite molte voci sul conto del piccolo bambino che ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo: in un primo momento, infatti, era circolata ladel buon esito del, salvo poi assistere alla doccia fredda – arrivata in seguito a comunicazioni ufficiali da parte delle autorità marocchine, non ultima la comunicazione del gabinetto della Casa Reale del Marocco – dell’annuncio del decesso del piccolo. LEGGI ANCHE > Non è un ...

Advertising

capuanogio : Il contatto su Vasquez c'è stato? Certo. Ma con il metro dell'intervento #Var sul gol di #Zaniolo andrebbe annullat… - Agenzia_Ansa : A Roma è stato ritrovato un ponte romano del II sec. a. C. sulla Tiburtina. La soprintendente Porro lo definisce 'u… - rtl1025 : ?? 'Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco. Se vi faccio v… - GioannaBs : @SamTonellato Fin quando c'è stato il balletto lo trovata bella che stesse bene... Ora la trovo volgare sapendo che… - felix__dp : RT @mrcatalano58: 'Quando ero piccolo avevo le vertigini a pensare dove ero stato prima di nascere, mi vedevo come sospeso nel non essere,… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato Bonus edilizi, c’è tempo fino al 16 febbraio per cedere più volte i crediti Edilportale.com