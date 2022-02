CAMPOBASSO-PALERMO | SOMMA E FELICI IN CAMPO DAL 1? | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di domenica 6 febbraio 2022) Le scelte di Mirko Cudini e Silvio Baldini per il match di Serie C, in programma allo stadio "Nuovo Romagnoli" alle ore 17.30

Advertising

Palermofficial : ? #MATCHDAY?? ?? Calcio d’inizio alle 17:30 al “Nuovo Romagnoli” di Campobasso ?? [?? Match visibile su Sky Calci… - chicco288 : RT @Palermofficial: ? #MATCHDAY?? ?? Calcio d’inizio alle 17:30 al “Nuovo Romagnoli” di Campobasso ?? [?? Match visibile su Sky Calcio e… - zazoomblog : Serie C-Girone C Campobasso-Palermo: diretta testuale di - sscampobasso : L'undici titolare ?? Starting XI CAMPOBASSO vs PALERMO #CAMPAL A disposizione: Raccichini, Coco, Sbardella, Vanzan,… - PalermoCalcMerc : ? CAMPOBASSO-PALERMO: LA FORMAZIONE ROSANERO -

Ultime Notizie dalla rete : CAMPOBASSO PALERMO

... Catania (1.021), Lodi (1.020), Nuoro (1.013),(1.005); Fra 500 e 1.000: Milano (996), Reggio Calabria (976), Isernia (966), Bergamo (957), Benevento (952), Agrigento (914),(911), ...... Catania (1.021), Lodi (1.020), Nuoro (1.013),(1.005); Fra 500 e 1.000: Milano (996), Reggio Calabria (976), Isernia (966), Bergamo (957), Benevento (952), Agrigento (914),(911), ...17:14Campobasso-Palermo, le formazioni ufficiali: Somma e Felici titolari 17:11Paura al Pronto soccorso, migrante ubriaco aggredisce agente, sedato 17:07A Sanremo liti e polemiche: Ferilli vs Amadeus, ...Queste le formazioni ufficiali della gara Campobasso-Palermo, valevole per la 25ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30. CAMPOBASSO: 12 Zamarion, 5 Menna, 6 ...