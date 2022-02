Auto contromano in autostrada, si scontra e va in fiamme: morta una donna di 56 anni. L'investitore tenta la fuga a piedi (Di domenica 6 febbraio 2022) In contromano sul raccordo di Trieste, si schianta contro un'Auto e provoca una vittima, una donna di origine romena, 56 anni, residente a San Biagio di Callalta (Treviso) morta carbonizzata, poi ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022) Insul raccordo di Trieste, si schianta contro un'e provoca una vittima, unadi origine romena, 56, residente a San Biagio di Callalta (Treviso)carbonizzata, poi ...

Advertising

roccogarramone2 : RT @TgrRaiFVG: Percorre 15 km contromano in autostrada da Fernetti a Duino, poi si scontra con un auto che prende fuoco, uccidendo la donna… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Percorre 15 km contromano in autostrada da Fernetti a Duino, poi si scontra con un auto che prende fuoco, uccidendo la donna… - bizcommunityit : Auto contromano in autostrada: morta un'automobilista trevigiana - lavocedelne : RT @TgrRaiVeneto: Incidente mortale lungo l'A4 vicino a Trieste. La vittima Paraschiva Hutu, 56 anni, viveva a San Biagio di Callalta (Tv).… - TgrRaiVeneto : Incidente mortale lungo l'A4 vicino a Trieste. La vittima Paraschiva Hutu, 56 anni, viveva a San Biagio di Callalta… -